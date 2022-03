Milliseid muresid aitab lahendada pereõde?

«Hästi toimivad need perearstikeskused, kus õed ja arstid on oma rollid selgeks rääkinud ning töötavad tulemuslikult nii eraldi kui koostöös,» ütles Kiili perearstikeskuse õde Gaidi Alt.

Paljude perearstikeskuste töökorraldus tagabki patsiendi esmase kohtumise just pereõega. Helistades või sisenedes perearstikeskusesse on õde see, kes patsienti tervitab, kuulab patsiendi pöördumise põhjuse ära ning hindab, kes tulenevalt terviseseisundist või pöördumise põhjusest on õige tervishoiutöötaja patsiendiga tegelema. Paljudel juhtudel ei ole tervisemure suur ja patsient ei peagi arsti juurde minema, sest pereõde hindab inimese terviseseisundi ja annab talle nõu ning vajadusel kutsub enda vastuvõtule tagasi. Kui tervisemure ületab õe pädevuse piire, suunatakse patsient edasi perearsti vastuvõtule.

Pereõe roll sõltub palju ka konkreetse tervisekeskuse töökorraldusest. «Mõnes kohas täidab õde suuresti assistendi rolli, kuid kui arsti töökoormus on suur ja õde on oma pädevust juba tõestanud, saab ta üha rohkem ülesandeid. Meilidele vastamist ja aegade broneerimist tuleb endiselt teha, kuid pereõde viib läbi ka suure osa vajalikest meditsiiniprotseduuridest,» rääkis pereõde Alt.

Mujal maailmas on üsna tavaline, et iga murega arsti juurde ei pääsegi, kuid Eestis ei olda õe suurenenud rolliga veel harjunud.

Pereõdede pädevus on täna sellisel tasemel, et osatakse iseseisvalt tegeleda ka kiireloomuliste ja raskemate tervisemuredega, kuid seadusest tulenevalt õde ise diagnoosi panna ei tohi, vaid peab sellise patsiendi perearstile edasi suunama. Õdede vastutuse suurenemine aitaks tagada inimeste kiirema pääsu tervishoiusüsteemi.

Ligikaudu 80 protsenti haigustest on iseparanevad, nii et just pereõe soovitused aitavad inimestel enamikku viirushaiguseid kergemalt põdeda. Pereõed on igati pädevad meditsiinisüsteemis erinevaid rolle täitma – nad on läbinud õe õppe, mis kestab 3.5 aastat ja hõlmab nii teoreetilisi kui praktilisi aineid. Lisaks on neil võimalus spetsialiseeruda neljas valdkonnas: terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise õendus ja intensiivõendus.