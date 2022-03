Mullu kasvas hambaraviteenuseid kasutanud inimeste arv

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemanni sõnul kasvas eelmisel aastal hambaravi teenuseid kasutanud inimeste arv ning suurenesid kulud. «Kasvu põhjuseks oli see, et 2020. aastal piiratud plaanilise ravi tõttu lükkasid inimesed hambaarsti külastuse uude aastate. Samuti mõjutas teenuse kasvu lepingupartnerite lisandumine,» selgitas Friedemann.

Sellest aastast aga laienes kõrgema piirmääraga hüvitist saavate inimeste sihtrühm. «85-eurost hüvitist saavad nüüd kasutada ka töötukassas registreeritud töötud ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetust saavad inimesed. Sellega soovime parandada hambaraviteenuse kättesaadavust vähemkindlustatud täiskasvanud elanikkonnale. Väiksema sissetulekuga leibkonnad ja töötud on need elanike rühmad, kes suurte kulude tõttu ei saa endale hambaravi lubada,» rääkis Friedemann. Proteesihüvitisele kulus haigekassal 7,2 miljonit eurot.

Sügava füüsilise ja vaimse puudega inimeste hambaravi eest tasuti 230 000 eurot. Hambaraviteenus on mõeldud puuduva suuhügieeniga inimesele, kellele raviarst on määranud eluaegse hambaravi diagnoosi. Mullu kasutas seda võimalust 623 inimest, aasta varem aga 427 inimest.

Haigekassa prioriteediks on laste hambahaiguste ennetuse ja raviteenuste kättesaadavuse ühtlustamine ja parandamine. «Vaatamata ulatuslikule teavitustööle ei ole see olnud piisav. Pikema eesmärgina peaks laste hambahaiguste ennetustegevused ja ravi toimuma praegusest süsteemsemalt ning ennetustegevustesse soovime kaasata rohkem kooliõdesid,» selgitas Friedemann. Samuti paneb ta kõigile lapsevanematele südamele viia laps kord aastas hambaarstile. «Kasutage kindlasti seda võimalus, et laps saaks astuda täiskasvanuellu tervete hammastega, vaid nii on tulevikus ka kulutused hambaravile väiksemad.»