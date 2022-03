Anna verd - see on positiivsete emotsioonide tekitaja!

Veredoonorlus on vabatahtlik ja omakasupüüdmatu tegevus, mille eesmärk on aidata teisi inimesi ning veredoonor on terve inimene, kes loovutab verd ainsa sooviga – aidata päästa elusid.

Vereloovutusel kogutakse doonorilt 450 ml verd, mis on tervele inimesele täiesti ohutu. Kuigi keskajal oli aadrilaskmine üks ravimeetoditest, siis tänapäeval, rääkidest doonorluse positiivsest mõjust doonori enda tervisele, peame silmas ikkagi seda suurt positiivset emotsionaalset mõju enesetundele.

Positiivse emotsiooni annab teadmine, et tehtud vereannetusega said sa päästa elusid! Just seda head tunnet märgivadki meie doonorid, kui räägivad meile pärast vereloovutust, et enesetunne on väga hea! Seega saame öelda, et verd loovutades saab parandada oma emotsionaalset heaolu.

Regulaarne veredoonorlus tähendab ka seda, et doonori peamised tervisenäitajad on regulaarse jälgimise all ja korras. Kogu vajaliku info leiad siit: https://verekeskus.ee/

Hiljuti kaasajastas Regionaalhaigla verekeskus doonorite valikukriteeriumeid ja piiranguid – nüüd saavad vereloovutusele tulla ka doonorid, kes tarvitavad vererõhku alandavaid ravimeid või antidepressante. Vereloovutamise piirangutega saab tutvuda verekeskuse kodulehel https://verekeskus.ee/doonorile/vereloovutamise-piirangud/.

Vereloovutusel ei ole enam takistuseks ka COVID-19 vastu vaktsineerimine – kõikide Eestis kasutusel olevate vaktsiinidega on vereloovutamine lubatud, kui enesetunne on hea ja kõrvaltoimed ei esine.

Lisame veel ka seda, et hetkel toetatakse Ukraina meditsiiniasutusi eelkõige verekogumiskottide, transfusioonisüsteemide ja muu vajaliku varustusega. Seda tegevust koordineerivad EL-i liikmesriikide tervishoiuministeerium ja kodanikukaitseasutused.

Täiendavat doonorverd Ukraina toetamiseks Eesti verekeskused ei kogu ning hetkel varustame verega vaid Eesti haiglaid.

Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskuse varude seisu ja infot vaata siit: https://www.kliinikum.ee/verekeskus/viited/9