Haigused, mis tõstavad neeruprobleemide riski

Koostöö perearstidega on oluline

Isegi siis, kui neerufunktsioon alaneb, on võimalik rakendada neerude tööd asendavat ravi. Eesti nefroloogid soovitavad alati küsida nõu oma perearstilt, kuidas hoida ära ja ravida neeruhaigusi, kontrollida oma vererõhku ning vajadusel konsulteerida nefroloogiga. Patsientidele ja arstidele on olemas eestikeelsed hiljuti valminud uued ravijuhendid («Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus» www.ravijuhend.ee ), kus on ära toodud seisundid, millal on vaja teostada uriinianalüüs ja neerufunktsiooni kontrollimine inimestel, kellel on suurem kroonilise neeruhaiguse tekkerisk – need on peamiselt patsiendid diabeedi, adipoossuse ja kõrge vererõhuga. Aga ka harvem esinevate haiguste korral on igakülgne neerufunktsiooni jälgimine vajalik. Varajane haiguse diagnoosimine tagab patsiendile õigeaegse ravi ja parema elukvaliteedi.