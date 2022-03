Loodi toetusfond Ukrainas tsöliaatikat põdevatele inimestele

Eesti tsöliaakia seltsi teatel kohtus 4. märtsil Euroopa tsöliaakia seltside assotsiatsiooni poolt kokku kutsutud Ukraina kriisi komitee, et vahetada kogemusi ja jagada probleeme, millega silmitsi seistakse. Sooviti leida tõhusad lahendused Ukraina tsöliaakia seltsi ja tema liikmete toetamiseks nii nende kodumaal, kui ka põgenike toetamiseks sihtriikides. Kohtumisel osales ka Eesti tsöliaakia seltsi esindaja.

Ühise otsusena algatati «AOECS Central Emergency Fund», et koguda toetusi Ukraina tsöliaatikute toetamiseks. Pikaajaline fondi eesmärk on toetada sihtriikidesse jõudnud sõjapõgenike taastumist läbielatud traumast tagades neile ligipääs vajaminevale gluteenivabale toidule ning luues võimalused sotsiaalseks suhtluseks kohalike inimestega.

Toetuse kasutamiseks esitavad toetust soovivad tsöliaakia seltsid AOECSi Ukraina kriisi komiteele taotluse, kus selgitavad oma tegevuse seotust fondi eesmärgiga ning kuidas toetust kasutatakse. Praeguseks on tuvastatud, et fondi rahastust võib vaja minna täiendava tööjõu palkamiseks, gluteenivabade toodete ladustamiseks laoruumide rendiks ning transpordi ja logistika kuludeks Ukrainasse toodete saatmisel.

Toetada saab, tehes annetuse Eesti tsöliaakia selts MTÜ Swedbanki kontole EE912200221078681418. Makse selgitusse tuleb kirjutada «Donation for Ukrainian Coeliacs». Eesti tsöliaakia selts on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja, mis tähendab, et nimekirjas olevatele ühingutele saavad juriidilised isikud teha annetusi teatud piires maksuvabalt ja füüsilised isikud saavad nendele ühingutele tehtud annetused maha arvata oma maksustatavast tulust.