Haigekassa rahastas perearstiabi mullu 180 miljoni euro eest

Perearstid tegid 2021. aastal kokku 8 miljonit vastuvõttu, keskmiselt käis üks inimene aasta jooksul oma perearsti juures 7,4 korral. 2021. aasta lõpus korraldatud haigekassa ja Kantar Emori uuringust selgus, et 85 protsenti Eesti inimestest on perearsti kättesaadavusega rahul. Viimasel perearsti või pereõe vastuvõtul pakutud arstiabiga jäi rahule 85 protsenti kõikidest Eesti elanikest.

Püsiva õendusteenuse tagamiseks kõigis maakondades suunas haigekassa 2021. aastal õendusteenusele juurde 540 000 eurot, millest said hooldekodud maksta õele puhkuse asendustasu ning palgata õde ka poole koormusega. Haigekassa rahastas õendusabi kokku 2021. aastal 49 miljoni euro eest.

Selleks, et inimene saaks perearsti või -õe juurest oma murele võimalikult kiire ja tõhusa lahenduse, on oluline pidevalt arendada edasi perearstide koostööd eriarstidega. E-konsultatsioon on üks vahenditest, mis parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsientide aega, sest enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma. Eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel.