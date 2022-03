Kliinikum alustas sõja eest põgenevate inimeste tervisekontrollidega

«Kliinikum soovib olla sõjapõgenikele olemas oma tervishoiualase kompetentsiga, olgu selleks tervisekontroll, vältimatu abi või muu tugi. See on vähim, mis me praegusel hetkel kogu maailma vapustanud olukorras teha saame,» sõnas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens .

Sõja eest põgenejaid lisandub Tartu ja Tartumaa piirkonda igapäevaselt. «Teame tänaseks, et kuni pooled neist võivad olla lapsed. Kliinikumi töötajad on olnud kogu nädala vältel valmis teiseseks tervisekontrolliks. Et anda hoogu protsesside kiirendamiseks, oleme korraldanud teiseste tervisekontrollide läbiviimise hõlbustamiseks esialgu ja ajutiselt põgenike transpordi ise,» selgitas Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar. Ta lisas, et sel moel saabuvad teisesesse tervisekontrolli nii täiskasvanud kui lapsed.