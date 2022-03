Saksamaad kimbutab uus koroonavariant

Reedel teatas viiruse kontrolli keskus, et viimase 24 tunni jooksul on teatatud 250 000 uuest nakkusjuhtumist ja 249 koroonasurmast. Seitsme päeva nakatumus on 1439 uut juhtumit 100 000 elaniku kohta.

«Me oleme olukorras, mida ma nimetaksin kriitiliseks,» ütles tervishoiuminister Karl Lauterbach ajakirjanikele. «Meil on taas jõulised kasvavate juhtumite näitajad... Ma loen, et omikronvariant on leebem variant, aga see on tõsi vaid piiratud ulatuses.»