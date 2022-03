HTM: koolides on korrapärane kiirtestimine endiselt vajalik

Üldharidus- ja kutsekoolides jätkub kooliperede kiirtestimine, et vähendada koroonaviiruse levikut, teatas ministeeriumi pressiesindaja reedel. Sel nädalal ministeeriumile edastatud andmete põhjal tuvastati kooliperede hulgas kokku 1365 positiivset kiirtesti, mis on oluliselt vähem kui enne koolivaheaega, kui positiivse testitulemuse saanuid oli 5328.

Minister Liina Kersna sõnul on praegusel äreval ajal koolides kontaktõppe tagamine väga oluline. «Näeme koolide edastatud andmetest, et koroona on õppeasutustes asunud vaikselt taanduma. Siiski on viiruse leviku takistamine jätkuvalt väga vajalik. Koolides tuleb endiselt pöörata tähelepanu kätehügieenile, hoida distantsi erinevate klasside õpilaste vahel ning ühiskondlikel aladel kanda maske,» ütles ta.