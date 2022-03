Laste Covid-19 immuunvastus erineb täiskasvanute omast

Uurijate sõnul osutab nende töö, nagu mitmed varasemadki, et laste kaasasündinud immuunvastus koroonaviirusega kohtudes on täiskasvanutega võrreldes tugevam. Kuna antikehad on tõenäoliselt siiski uuesti nakatumise ärahoidmiseks vajalikud, tõstatab uuring küsimuse, kui hästi on lapsed kaitstud võimalike tulevaste nakatumiste eest.