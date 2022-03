Uuringus ilmnes tegur, millega käib kaasas suurem dementsuse kujunemise oht

Autorite hinnangul ei tähenda uuringus ilmnenud statistiline seos vaimse häirete põdemise ja hilisemas eas dementsuse kujunemise vahel tingimata põhjuslikku seost. Ilmselt on vaadeldud vaimse tervise häirete ja dementsuse kujunemise puhul sarnased riskitegurid, võimalik, et geneetilised, ja võimalik, et vaimse tervise häired vallandavad mingid dementsuse kujunemise mehhanismid. Sellealased uuringud jätkuvad.