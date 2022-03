ÜRO agentuurid kutsuvad lõpetama rünnakuid tervishoiuasutuste vastu

ÜRO lastefond (UNICEF), Maailma terviseorganisatsioon (WHO) ja ÜRO rahvastikufond (UNFPA) märkisid, et «koletud rünnakud tapavad ja tekitavad tõsiseid vigastusi patsientidele ja tervishoiutöötajatele, hävitades elutähtsat tervishoiutaristut ning sundides tuhandeid ajama läbi ilma ligipääsuta tervishoiuteenustele, seda vaatamata katastroofilisele vajadusele».

Alates sõja algusest on vähemalt 12 tervishoiutöötajat saanud surma ja 34 vigastada, samuti on kahjustatud või hävitatud 24 tervishoiuasutust ning viis kiirabiautot, seisis avalduses.

Agentuuride kohaselt on alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril sündinud umbes 4300 last ning järgmise kolme kuu jooksul on oodata 80 000 ukrainlanna sünnitust, samas on kriitilisele tasemele langenud hapniku ja muude meditsiinitarvete varud.