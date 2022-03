Kümnest üheksal USA imikul esineb soolestiku mikrobioomi puudulikkus

Avaldatud uuringu kohaselt on kümnest USAs sündinud imikust üheksal puudu Bifidobacterium longum subsp. infantis (B. infantis) – bakter, millel on kriitiline roll imikute tervises ja arengus. Seda tüüpi soolebaktereid on laialdaselt uuritud-dokumenteeritud, kuna need avaldavad kõige kasulikumat mõju imiku soolestiku tervisele ja omavad võimet täielikult kasutada rinnapiima eeliseid.