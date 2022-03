IVKH osutab sõjapõgenikele erakorralist meditsiinilist abi ja teeb tervisekontrolli

Ukrainast on oodata meie haiglasse sõjapõgenike saabumist ning me osutame neile raviteenuseid. Oleme Covid-19 neljanda viiruslaine ajal suutnud säilitada plaanilise ja erakorralise töö ning meil on võimalus patsiente Ukrainast vastu võtta. Meie meedikud teevad kõik, mis on võimalik teha, et osutada vajalikku meditsiinilist abi,» ütles IVKH juhatuse esimees Tarmo Tohver.