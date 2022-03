TAI kampaania Sigarexit oli tubakast loobunute arvu osas aastate edukaim

Järeluuring kinnitas, et jõudsime seekordse kampaaniaga sihtrühmani, keda soovisime esmajoones kõnetada – ehk 18-44 aastasi mehi. Uuringud on näidanud, et just see sihtrühm on kõige avatum erinevate nikotiinitoodete tarbimisele. Kui eelmisel aastal oli nikotiinisõltuvusest loobujaid kolm protsenti, oli seekordne tulemus kordades edukam – kampaania mõjul loobus nikotiinitoodetest lausa seitse protsenti liitunutest.