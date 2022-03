Lastefond palub teada anda abivajajatest

Lastefondi selle aasta põhikampaania «Aita leida abivajaja» on suunatud abivajajate leidmisele. Igapäevaselt erilisi lapsi kasvatavate peredega kokku puutudes teatakse, kui raske on abi küsida ja kuuldakse üsna sageli, et pered ei julge seda teha, sest arvavad, et keegi teine on veel suuremas hädas. Vahel arvatakse, et abi taotlemine on väga keeruline ja peredel pole selleks lihtsalt jaksu. Üsna levinud on arusaam, et aidatakse ainult neid, kelle sissetulek jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri.