Ülekaal ja immuunrakud on seotud

«See uus rasvunud inimeste vistseraalse rasva rakkude kontrollpunktide reguleerimise protsess edendab meie arusaama sellest, kuidas immuunsüsteem kontrollib toitumisest põhjustatud kaalutõusu, mis võib põhjustada selliseid haigusi nagu rasvumine ja 2. tüüpi diabeet,» ütles uuringut juhtinud professor Padraic Fallon. «Analüüsisime immuunsüsteemi kontrollpunktide funktsiooni konkreetsetel rakkudel ja on põnev näha, et väikesel muutusel ühes paljudest rasvarakkude populatsioonidest on selline mõju haiguse kulule.» Teadlaste eesmärgiks on edasi uurida, kuidas immuunsüsteemi kontrollpunktidega manipuleerides saaks aidata rasvunud inimesi.