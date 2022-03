Peruu avas kaheaastase Covid-pausi järel taas koolid

Haridusminister andis Twitteris teada, et umbes 4,2 miljonit riigikooli õpilast ja kolm miljonit erakoolide õpilast naasevad järk-järguliselt oma tundidesse koolides.

«Kõik naasevad turvaliselt tagasi kooli,» teatas ministeerium, märkides, et uksed avatakse 54 791 koolis.

Jaanuaris alustas valitsus laste vaktsineerimist vanuses viis kuni 11 eluaastat, et neid tagasi koolisüsteemi lubada.

Peruus on maailma kõrgeim koroonaviiruse surmade suhtarv, miljoni elaniku kohta on see enam kui 6400 inimest, selgub AFP värskest statistikast.