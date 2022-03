Kaalu langetav ravim on nüüdseks reaalsus

Ravim, mille toimeaineks on semaglutiid, on juba mitmeid aastaid kasutuses II tüüpi diabeedi ravimina. Möödunud aastal avaldatud kliinilises uuringus testisid Chicago teadlased semaglutiidi tavapärasest palju suuremas annuses selleks, et teada saada, kas see toimib ka rasvumisvastase ravimina.