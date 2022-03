Dementsusriski alandavad teatud toidud

Teadaolevalt ei allu toidus sisalduvad kiudained maos ja peensooles leiduvate seedefermentide toimele ning need lagundatakse jämesooles soolemikroobide poolt. Uuringutes katseloomadega on näidatud, et toidu kiudained mõjutavad soole mikrobioomi koosseisu.

Autorite hinnangul ei saa uuringu põhjal järeldada, et toidu kiudainesisalduse ja dementsuse riski vaheline statistiline seos on ka põhjuslik seos. Võimalik, et vähese kiudainesisalduse korral vallanduvad mitmed neuroloogilisele tagasilangusele viivad tegurid. Teisalt on võimalik, et rohke kiudainesisalduse korral toidus on väiksem ülekaalulisuse, arteriaalse hüpertensiooni, diabeedi ja düslipideemia kujunemise risk. Loetletud tegurid omakorda suurendavad dementsuse riski.