Tallinnas avati sotsiaalset tuge vajavate laste päevakeskus

«Mul on väge hea meel, et nüüd on ka Kesklinnas avatud lastele mõeldud päevakeskus. Keskuse asukoht on suurepärane ning kõigile lastele ja nende vanematele väga kergesti leitav. Siin on üle tee imeilus Tammsaare park ja kõik hädavajalik on samuti käeulatuses. Meie eesmärk on selle laste päevakeskuse abil arendada keskkonda, kus mitte kedagi ei jäeta maha. Minu siiras soov on, et kõik need lapsed, kes on jäänud elu hammasrataste vahele ja kes ei ole saanud oma elus piisavalt tuge ja armastust, leiaksid seda siin,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.