Roheline tee aitab kasvajaid pärssida

Rohelises tees leiduv antioksüdant suurendab loodusliku vähivastase valgu p53 taset kehas. Seda valku – p53 – nimetatakse “genoomi valvuriks”, sest sellel on võime parandada DNA kahjustusi ja ka vähirakke hävitada. Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuring ütleb, et selleks antioksüdantseks ühendiks on keeltmurdva nimetusega epigallokatehhiinigallaat ehk lühendatult EGCG.

“Nii p53 kui ka EGCG molekulid on äärmiselt huvitavad,” ütleb Rensselaeri Polütehnilise Instituudi professor Chunyu Wang. Pea pooltest inimese kasvajatest on leitud valku p53, mis on muundunud. Roheline tee aga, mis sisaldab ainet EGCG, on populaarne jook kogu maailmas. “Leidsime, et nende kahe vahel on otsene koostoime, millest me varem ei teadnud ja see viitab uute vähivastaste ravimite väljatöötamise teele. Meie töö aitab selgitada, kuidas EGCG suudab suurendada p53 vähivastast aktiivsust, mis avab tee EGCG-sarnastest ühenditest ravimite väljatöötamisele.”