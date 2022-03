Okupandid on Ukrainas kahjustanud 117 haiglat, seitset neist taastada ei saa

Ukraina tervishoiuministeeriumi andmetel on Venemaa terroristid purustanud 117 haiglat, neist seitset pole võimalik parimal tahtmisel taastada. Tulistatud on sünnitusmaju, lastehaiglaid, onkoloogiahaiglaid, psühhiaatriahaiglaid ... Tulistatud on ka 43 kiirabimasinat.