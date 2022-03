Haruldase verevähiga inimesed vajavad mitmekülgset tuge

Hulgimüeloom on ravimatu vereloomekasvaja, mida arstidena suudame parimal juhul pidurdada ja kontrolli all hoida. Patsiendile on tegemist aga äärmiselt raske diagnoosiga, sest lootust paranemisele ei ole.

Hulgimüeloomi diagnoosimine on mitmel põhjusel keerukas ja aeganõudev. Esimesed vaevused võivad jääda tähelepanuta, samuti pole haigus erinevalt teistest verevähkidest kohe verepildis tuvastatav. Ebamääraste valudega patsient võib pikalt erinevate eriarstide uksi kulutada, enne, kui viimaks meie juurde jõuab ning selleks ajaks on haigus tavaliselt juba välja arenenud.

Valdavalt on hulgimüeloom vanemaealiste haigus, kuid harvadel juhtudel haigestub ka nooremaid. Esmasteks sümptomiteks on seljavalu ja neerufunktsiooni halvenemine, samuti aneemia. Kuna seljavalud on äärmiselt levinud, siis pole põhjust iga valu puhul rasket haigust kahtlustada. Nii jääb hulgimüeloom varases faasis sageli märkamata ja patsiendid jõuavad meieni juba raskemate luukahjustustega.

Hetkel noorimaid hulgimüeloomi patsiente pöördus esmalt seljavaluga perearstile, kuid vähki ei kahtlustatud. Valule järgnes aga roidemurd, mille puhul oli patsient veendunud, et ta pole end kuidagi vigastanud. Kuna aga tegemist oli väga sportliku inimesega, arvati, et tegemist on märkamata jäänud spordivigastusega. Alles veidi hiljem järgnenud iseenesliku rangluumurru puhul saadi aru, et olukord pole normaalne ning patsient suunati eriarsti vastuvõtule.

Hulgimüeloom on süsteemne haigus, mis haarab järk-järgult kogu keha. Prognoos sõltub väga palju sellest, kui hilja patsient meie juurde jõuab ning kui agressiivne haigus on. Sageli on luude ja neerude kahjustused juba väga suured ning meditsiin saab patsienti vähe aidata. Mida varasem diagnoos, seda rohkem on võimalik kahjustusi ennetada. Kui aga haige jõuab meieni juba kümnete hulgimurdudega, on sellest välja tulemine harv juhus.

Kui patsiendi seisund lubab, alustame siiski koheselt raviga, et ära hoida kahjustuste süvenemist. Raviviise on erinevaid, kasutatakse nii süstitavaid ravimeid kui tabletiravi. Vahel võib luumurruga patsient vajada ka kirurgilist abi või ägeda neerupuudulikkuse korral dialüüsi. Seega toimub hulgimüeloomi ravi koostöös teiste eriarstidega.

Kui varasematel aastatel oli haige prognoositav eluiga 6-8 aastat peale diagnoosi saamist, siis tänaseks on ravivõimalused niipalju paranenud, et eluiga võib pikeneda 10-15 aasta peale. Mõistagi loodame, et kunagi jõuab kasutusse ka selline ravim, mis võimaldaks hulgimüeloomist täielikult terveneda. Senikaua peame haigetele pakkuma parimat tuge ja võimalikult kvaliteetselt elatud aastaid.

Seejuures on ravimid ainult üks osa vajalikust toest. Iga patsiendi jaoks on hulgimüeloomi diagnoos äärmiselt raske. Alates diagnoosi saamisest tuleb omaks võtta ja leppida paljude muutustega, mis mõjutavad nii patsienti kui tema lähedasi väga raskelt.