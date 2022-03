Reviv tervisekliiniku asutaja Siret Liivamägi: tervete inimestega tegelemine on kogu aeg oluline

Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna lõpetanud Liivamägi on kindel, et Eestis on fookus peamiselt haiguste ravimisel aga mitte ennetamisel. Seetõttu on naine võtnud oma südameasjaks olla ennetuspõhise meditsiini teerajaja. Preventatiivse ehk ennetuspõhise meditsiini eesmärk on tuvastada haigus enne, kui selle sümptomid jõuavad avalduda, samuti hoida korras terve inimese tervist. «Tervis ei ole kroonilise haiguse puudumine,» sõnab Liivamägi.

«Kui inimene jääb vanemaks, siis organismis teatud kehaomasteainete tootmine langeb, aga kui me anname kehale vastavaid mikrotoitaineid juurde ja asendame, siis suudame seeläbi hoida rakke noorena ja panna need paremini funktsioneerima. Kui teha seda targalt, siis on sellest kasu nii tervise hoidmisel, kui ka haigekassa surve vähendamisel, kuid selliseid protseduure peavad tegema professionaalsed meditsiiniinimesed. Me saame oma organismi noorena hoida ja elada kõrge vanuseni nii, et aastad oleks täis elu.»

Tervislik eluviis on ikkagi baas

Revivis pakutavate teenuste eesmärgiks on kindlaks teha, millised näitajad kehas on tasakaalust väljas ja siis hakata neid parandama. «Seda kui näitajad on balansist väljas, ei pruugi inimene üldse tunda,» märgib Liivamägi. Põhjalikkudest vereanalüüsidest, mis hõlmavad endas 20 mineraali ja vitamiini taseme kindlaks tegemist, selgub, mida ja kui palju on vaja kokteili kokku segada, et keha tasakaalu viia. Kõige populaarsemad valikud on just D- ja B12-vitamiini süstid, immuunsust tugevdav kokteil ja taastumist soodustav kokteil.

Olenemata mugavast võimalusest oma tervist kiirelt turgutada ei saa unustada, et kõik algab ikkagi tervislikust eluviisist. «Selleks, et olla terve tuleb tervislikult toituda, teha trenni, hästi magada ja hoida stressitaset madalana – see peaks olema A ja O. Infusioonteraapia on eelmainitu kõrval täiendav moodus kuidas oma tervist hoida,» räägib kliiniku juht. Lisaks annavad kliiniku arstid soovitusi, kuidas toitumist parandada ja mitu korda nädalas treenida.

Protseduurile eelneb ankeedi täitmine, arsti konsultatsioon, vastunäidustuste väljaselgitamine ning vajadusel kliendi raviarstiga konsulteerimine. «Vaatame üle digiloo ja varasemad haigused,» lisab kliiniku juht. Sellisel kujul toitainete manustamine sobib väga hästi neile, kellel on imendumishäired. Liivamägi toob näitena veel taimetoitlased, kellel võib tihti esineda B12-vitamiini puudus. Infusioonteraapia vastunäidustuste hulka kuuluvad näiteks neeru- ja südamepuudulikkus ning pahaloomulised kasvajad. Liivamägi lisab, et on olnud olukordi, kus nad on teraapia tegemisest keeldunud.

Reviv kliinik avati Tallinna südalinnas kaheksa kuud tagasi. Foto: Erakogu.

Lähitulevikus on Liivamäel plaan pakkuda ka geeniteste, mis võimaldavad haiguste prognoosimise täpsemaks muuta. Lisaks unistab naine, et ühel päeval võiks ka Tallinnas asuda heaolumeditsiini kuurort. «Välismaistesse kuurortitesse minnakse nädalateks. Seal tehakse terviseteste, pannakse inimene õigele treeningrežiimile ja toitumisele, arstid tegelevad sinuga pidevalt. Eriti uudseid asju tehakse peamiselt Ameerikas, Venemaal ja Aasias, kuid Euroopas ollakse meditsiini valdkonnas kontrollivam ning konservatiivsem. Seetõttu jõuavad teenused, mida on mujal maailmas juba 10 või 15 aastat kasutatud, siia alles nüüd. »

Klassikaline meditsiin on konservatiivne

Confido Meditsiinikeskuse neuroloogiakeskuse juhataja dr. Toomas Toomsoo kuulis kliinikust läbi tuttavate ning käis asja ise proovimas. «Meedikuna olen selliste protseduuride osas väga tähelepanelik ja kõik oli äärmiselt professionaalne. Protseduuri ajal oli enesetunne hea, käisin infusioonteraapiat tegemas üsna hilja õhtul, kuid abikaasa märkas, et kliinikust naastes oli mu näoilme puhanum,» meenutab arst.

Küsimusele, kas ta soovitaks seda ka teistele, vastas Toomsoo, et see on vabatahtlik otsus. «Võib küll kahelda selle toimes, aga mina usun sellesse. Samamoodi me ei kahtle, kui meil soovitatatkse süüa värskeid köögi- ja puuvilju, teadmata, kui palju kasulikku me reaalselt neist kätte saame. Seega on iga inimese otsus, kas ja kuidas oma heaolu ja tervise eest hoolt kanda. Mina olen väga ennetuspõhise meditsiini pooldaja.»