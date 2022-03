Maapealne põrgu Mariupol: surrakse juba ka ravivõimaluste puudumise tõttu

Juba enne sõda Mariupolis viibinud, sinna 2015. aastal alustatud projekti raames appi läinud ühingu arstid kirjeldavad sealset olukorda Wade`i sõnul kui maapealset põrgut, vahendab MSNBC. «Nad on raporteerinud, et linnas on puudus toidust ja veest. Tänavatel on surnukehad. Lood sellest, kuidas inimesed peavad matma oma naabrite surnukehi. Inimesed on hakanud surema, kuna ei saa meditsiinilist abi – krooniliste haigustega inimesed vajavad ligipääsu insuliinile, dialüüsile. Rasedad vajavad ligipääsu ohutule sünnitamisele. Ja loomulikult paljud-paljud inimesed, kes on surnud vägivalla ja pommitamise tõttu linnas,» kirjeldas Wade.