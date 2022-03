Tolmulestad voodis põhjustavad allergiat: kui tihti peab patju, tekke ja madratseid vahetama?

Pilbergi sõnul põhjustavad sagedasti allergiat kodutolmulestad, kes patjades, tekkides ja madratsites pesitsevad. «Põhilisteks sümptomiteks on rahutu uni, sügelus, aevastushood ja nohu. Seejuures, mida rohkem on lestasid, seda suuremad on allergilised kaebused.» Pilber lisas, et allergianähud võivad olla ajutised või pidevad, olles seotud tolmuse tegevuse, niiske aastaajaga või kindla kohaga. Sageli ägenevad allergianähud öösel või varahommikul.