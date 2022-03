Hongkongi liider kaalub koroonapiirangute leevendamist inimeste kannatuse katkemise tõttu

Hongkongis on vähem kui kolme kuuga registreeritud peaaegu miljon nakkusjuhtumit ja 4600 surma ning linna administratsiooni, mida juhib Pekingi-meelne Carrie Lam, on kritiseeritud segaste sõnumite eest viiruse viienda laine ajal.

Nakkusjuhtumite arvu hüpe toimus hoolimata sellest, et finantskeskus on karmistanud sissepääsutingimusi piiril ning kehtestanud ranged suhtlusvahemaa hoidmise reeglid.

Lam ütles pressikonverentsil, et aeg on aga käes piirangud üle vaadata.

«Mitte sellepärast, et juhtumite arv oleks vähenenud..., kuid meil on väga tugev tunne, et inimeste kannatus on katkemas,» ütles ta.