Ma sain külma, ma ei ole haige!

Kui ainuüksi külmetamine põhjustaks haigeks jäämist, siis oleksid kõik talisupluse harrastajad peale igat suplust koheselt haiged. Tegelikkuses on tavaline külmetushaigus ülemiste hingamisteede viiruslik nakkus. Selliseid viiruseid ringleb meie ümber üle 200 erineva, kuid kõige sagedamini puutume kokku rinoviiruste ja adenoviirustega.

Külmetusviirused kasutavad paljunemiseks inimese organismi ja levivad edasi piisknakkuse teel. See tähendab, et viirusosakesed kanduvad nakatunu köhimise, aevastamise rääkimise või hingamise tulemusena imepisikeste piiskadena õhku või pindadele, sealt edasi nina, suu või simade kaudu järgmise ohvri organismi.

Pärast viiruse organismi sattumist järgneb mõnepäevane peiteperiood. Sellel ajal mingeid sümptomeid ei esine ja inimene ise ei tea, et ta on nakatunud. Edasi hakkavad järkjärgult tekkima erinevad kaebuse nagu aevastamine, tilkuv nina ja vesised silmad, kurguvalu, köha, peavalu ja palavik, mis süvenevad kuni kolme päeva jooksul. Neljandal päeval pärast haigestumist hakkab enesetunne reeglina paranema ja seitsme kuni 10 päeva pärast on kõik jälle endine.