Ärevushäire all kannatavat last ei tohi tema murega üksi jätta

Kooliõde Elis Piirsalu tõdeb, et praeguse aja õpilaste seas on ärevust palju. Oli juba enne Ukraina sõda ja ka enne koroonat. «Mida suurem on suhtlusring, seda rohkem me kipume ennast teistega võrdlema, seda rohkem saame erinevat infot, mis meid mõjutab. See on internetiajastu ja sotsiaalmeedia mõju - ühest küljest on meil võimalik saada osa inimeste mõtetest ja tegudest üle kogu maailma ja see on huvitav. Teisest küljest võib tekitada ka stressi, info üleküllust, kahtlemist iseendas. Noorel inimesel, kel veel maailmapilt kujuneb, on ka vaimne tervis enam mõjutatav kui elukogenud täiskasvanul,» toob kooliõde välja põhjused, miks tänapäeva noorte hulgas on ärevustunnet rohkem.