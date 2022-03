Punane Rist kutsub esmaabi virtuaalkoolitusele

«Mida rohkem on inimesi, kes oskavad vajadusel abistada, seda paremini hoitud on meie kõigi elu ja tervis. See on üks turvalise ühiskonna alustaladest ning seda nii tavaolukorras kui ka kriisiajal. Igas Eesti külas, igas kortermajas peaks olema vähemalt üks koolitatud esmaabiandja,» sõnas Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv.

Virtuaalkoolitus sündis koostöös Autosõit OÜga. «Oleme sarnast õppevormi kasutanud pikka aega, kuid igal õppematerjalil on oma aeg ja ajaga peab kaasas käima. Eesti Punase Ristiga viisime kogu õppe kvalitatiivselt uuele tasemele tänu millele saavad tulevased sõidukijuhtid ka paremad teadmised,» ütles Indrek Madar, Autosõit OÜ juhatuse liige. Ta lisas, et koostöö on teednäitav tulevikusuund ning teisedki autokoolid võiksid kaaluda esmaabiõppe üleandmist erialaspetsialistidele.

Virtuaalkoolitusel jagavad teadmisi kuus esmaabiõpetajat, kellel kõigil on praktiline kogemustepagas erakorralisest meditsiinist. Koolitus on avatud 30 päeva esimesest sisselogimisest, teemaplokke võib vaadata korduvalt. E-keskkonnas on ka testid.

Koolitusele saab registreeruda siin.