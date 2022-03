Pooled perearstikeskused on nõus Ukraina sõjapõgenikke tööle võtma

Pooled perearstid teatasid, et on valmis võtma tööle mõne ukrainlasest õe või arsti, vahendab Med24. «Nii tore oli, et pooled märkisid, et piisab kui inimene tahab tööd teha ja on aus. Nemad tagaksid väljaõppe. Seega need inimesed leiaksid töö,» rääkis perearstide seltsi juhatuse liige Elle-Mall Sadrak.