Teadurid tuvastasid olulise teguri, mis vähendab insuldiriski

Ehkki andmed ei näita, nagu oleks rohealad väiksema insuldiriski otsene põhjus, peavad uurijad seost siiski piisavalt tugevaks, et seda edasi uurida. Edaspidi soovivad nad leida teaduslikku tõestust mõttele, et mida rohkem on inimese ümber loodust, seda parem tema tervisele.

Rohelus ja looduslikud paigad võivad tervisele head teha mitmeti. Näiteks võivad need vähendada stressi, olla inimestele välijõusaali eest ja hoida nende vaimset tervist. Samuti paistab rohelus mingil määral mõjutavat ajuveresoonkonna tervist.