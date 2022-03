Optometrist selgitab kuidas võib päikeseline ilm silmi kahjustada

Näiteks fotokeratiit ehk silma sarvkesta päikesepõletus, mida põhjustab Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari sõnul UV-B kiirgus. «Fotokeratiit võib tekkida, kui viibida tunde rannas, lumel või veekogul ilma silmi päikeseprillidega kaitsmata. Esmasteks sümptomiteks on üks-kaks päeva kestev valu ja ajutine nägemise kadumine,» tõi Väljari esile otsesest päikesekiirgusest põhjustatud kahju. Ta rõhutas, et 20 protsenti kõikidest katarakti ehk hallkae juhtumitest on põhjustatud just liigsest UV-kiirgusest.

Kuigi päike on mõnus ja soe ning annab organismile vajalikku D-vitamiini, kaasneb päikesega ka omajagu ohte nii nahale kui ka silmadele, sest UV-kiirgus tekitab kasvajaid, põhjustab naha vananemist ning silmakahjustusi.

Päikesevalgusega koos jõuab meieni UV-kiirgus, millest 95 protsenti moodustab UV-A kiirgus, mille intensiivsus on aasta läbi Eestis praktiliselt sama tugev. Ohtlikum on aga UV-B kiirgus, mis on kantserogeensem osa päikesevalgusest. Eestis on UV-B kiirgus intensiivsem kevadest sügiseni ja eriti hommikul kella 10-st kuni õhtul kella 16-ni, mil nii enda nahka, silmi kui ka juukseid tuleb eriti kahjustuste eest kaitsta.

Väljari soovitas intensiivse päikese korral eelistada tugevama UV-filtriga prilliklaase, eriti mägedes ja lõunamaades. Peegelduvate pindade puhul nagu näiteks veekogude ääres või merel viibides, aga ka pärast vihma autoga sõites, polariseeritud päikeseprille.

«Polariseeritud päikeseprillid vähendavad peegeldust vee- ja autotee pinnalt ja muudavad nägemise seeläbi selgemaks ja täpsemaks, väsitades silmi vähem,» selgitas optometrist.

«Seejuures on oluline, et päikeseprillide klaasidel oleks ka reaalselt UV-A ja UV-B kiirguse kaitse, sest lihtsalt tumedam klaas silmadele kaitset ei taga,» sõnas Väljari.

Kui on teada, et päikese käes tuleb viibida mitmeid tunde või terve päeva, võiks UV-kaitsega prille kasutada aasta läbi. Võimalusel kasutada ka päikesevarje näiteks peakatte näol, et silmi ereda valguse eest rohkem kaitsta. Kaitseta võib päikese käes viibida lühiajaliselt.