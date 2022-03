MTÜ Peaasjad kutsub teadlikult positiivseid emotsioone suurendama

«Praegusel keerulisel ajal on oluline, et lubaksime endal tunda ka õnnetunnet. Teadlik tänu jagamine on üks võimalus, mis aitab meil märgata ka väikseid rõõmustavaid asju. Neile oma tähelepanu pööramine aitab vaimset tervist turgutada ja seda tasakaalus hoida ning lisaks aitab tänu jagamine õnnetunnet suurendada, sest tekitab loodetavasti rõõmu ka tänu saajas,» ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Kuigi vaimsele tervisele on kõige kasulikum erinevate emotsioonide kogemine, aitab vahel tasakaalu hoida ka see, kui proovida teadlikult suurendada just meeldivate emotsioonide kogemist. Üks viis seda teha on mõelda sellele, millele ning kellele saame tänulikud olla.