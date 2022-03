Masinõppe rakendamine paljastab, kuidas ja kus psühhedeelikumid ajus täpsemalt muutusi põhjustavad, kui need teadvust mõjutavad.

Psühhedeelikumid on praegu kiiresti kasvav neuroteaduse ja kliiniliste uuringute valdkond. Loodetakse, et lisanduvate teadmiste tulemuseks on väga vajalikud uuedi ravimeetodid selliste häirete jaoks nagu depressioon jt.