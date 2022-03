Apteekides saab taas vaktsineerida puukentsefaliidi vastu

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslase sõnul on päevakajaliste teemade kõrval vaja mõelda ka saabuvale kevadele ja kaitsta end aegsasti raske puugihaiguse eest. «Kohe-kohe on kevad käes ning puugid taas liikvel. Eesti asub piirkonnas, kus puugid kannavad edasi mitmeid haigusi. Puukentsefaliit, mida saab ennetada vaktsineerimisega, on neist kõige raskem. Apteekidel on hea meel, et saame vaktsineerimisele kaasa aidata,» ütles Rootslane.

Puukentsefaliidi vastu vaktsineeritakse kolme süstiga esimesed kaks ühe- kuni kolmekuulise vahega ning kolmas 9-12 kuud hiljem. Pärast seda tuleb esimene kordussüst teha kolme aasta möödudes, järgmised sõltuvalt patsiendi vanusest kas kolme- või viieaastase intervalliga.

Ly Rootslane soovitab enne aja broneerimist üle vaadata, kui palju aega on möödunud eelmisest vaktsineerimisest ning kui kaugel on inimese vaktsineerimisskeem.

«Kui te varem ei ole puukentsefaliidi vastu vaktsineerinud, siis on just nüüd on õige aeg alustada. Revaktsineerimiseks on kevadine aeg samuti kõige õigem. Puugid on Eestis aktiivsed tavaliselt aprillist kuni oktoobrini ning sellesse perioodi jääb ka enamus haigusjuhte,» selgitas Rootslane.

Lisaks saab apteekides endiselt vaktsineerida ka COVID-19 ja gripi vastu. Paljudes Euroopa riikides on vaktsineerimine apteekides püsiteenus ning nende riikide kogemus näitab, et see on aidanud oluliselt tõsta elanikkonna vaktsineerituse taset.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) määratluse kohaselt asub Eesti piirkonnas, kus tuleks puukentsefaliidi vastu vaktsineerida kogu elanikkond. Puukentsefaliidi vastu soovitatakse kindlasti vaktsineerida metsatöölistel, välitingimustes viibivatel kaitseväelastel, piirivalvuritel, jahimeestel aga ka sageli marjul või seenel käivatel inimestel.