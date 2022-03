Mürgistusennetusnädal pöörab tähelepanu eakatega juhtuvatele õnnetustele

«Mürgistused on õnnetused, mida on võimalik ette näha ja seega ennetada. Sel aastal keskendume mürgistusennetusnädalal eakaid kimbutavatele mürgistustele. Eelmisel aastal oli eakatega seotud mürgistusnõustamistest 54 protsenti seotud ravimite, kemikaalide või pakendite segiajamisega ning 39 protsenti juhtudest unustati, et ravim oli juba võetud ning seda manustati teist või kolmandat korda. Need mürgistused on õigete harjumuste abil välditavad,» ütles Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.