Vigastust trotsides piirini rännanud sõjapõgenikust laps ei suutnud Eestisse saabudes enam käia

Tallinna lastehaiglasse on jõudnud juba sadakond Ukraina sõjapõgenikust last, kellest 30 on vajanud haiglaravi.

Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts ütles, et vaid üksikute Ukraina laste pöördumise põhjus on traumad, suuremalt jaolt on selleks aga ägedad respiratoorsed viirused või seedetrakti haigused. Sageli tullakse haiglasse otse Eestisse saabunud bussilt. Patsiente on igas vanuses, alates vastsündinuealistest teismelisteni.

Väga tõsiseks mureks peab dr Luts ränkadest läbielamistest emotsionaalse trauma saanud lapsi ning nende emasid, keda on sõja alguspäevadega võrreldes aina rohkem.