Maanda pingeid sõbrale luuletust kirjutades

Peaasi.ee vaimse tervise vitamiinide kuuri raames räägitakse sel nädalal meeldivatest emotsioonidest. Praegusel ajal on tavapärasest rohkem ärevust tekitavaid sündmusi. Meie aju märkab ja registreerib neid automaatselt. Oluline on teadlikult treenida oma aju märkama ka positiivset, seda eriti stressirohketel aegadel. See aitab hoida vaimset tasakaalu või võib aidata seda taastada, tõstes energiataset, loomingulisust ning produktiivsust. Seega Peaasi. ee nipp alanud nädalaks on:



Kui oled oma päeva õhtusse veeretanud, küsi endalt, mis olid need kolm positiivset asja, mida märkasid — enda puhul, sõprade, kolleegide juures või laiemalt maailmas meie ümber. Pane need kirja loetelu, laulu, luuletuse või pikema kirjutisena.