Mis vahe on lahustuval ja kattega tabletil ehk mida peab teadma ravimite manustamisest?

Tartu Ülikooli biofarmaatsia nooremlektor Kersti Tederi sõnul saab ravimeid kehas peaaegu igale poole manustada, kuid kõige tavalisemad neist on mõistagi suukaudsed ravimid, millest omakorda kõige levinumad on tabletid. Just tavalistest tablettidest kõik alguse saigi – võeti pulber, pressiti see kokku ja inimene sai selle alla neelata.

«Kuna aga kõikidest pulbritest tablette pressida pole üldse lihtne, tuli välja mõelda muid lahendusi,» sõnas ta.

Mitte ükski ravim ei koosne ainult toimeainest, vaid sinna pannakse alati juurde ka teisi aineid. See aitab tabletil imenduda, näiteks kui peame manustama ühe milligrammi toimeainet, siis on see üksi liiga väike kogus käitlemiseks. Samuti kasutatakse ka täiteaineid, et tablett suuremaks teha.

Tablette on erisuguseid

Tänapäeval mõeldakse aga järjest rohkem sellele, kuidas teha tablette mitmekülgsemaks. Kodusest apteegist võib leida nii tavalisi, lahustuvaid kui ka kaetud tablette. Peale selle on olemas pikendava toimega ja viivitatud vabanemisega tabletid.

Kui on soov ravimit lihtsamini manustada, on kasu lahustuvatest tablettidest. «Mõnikord on tableti neelamine hästi ebamugav, aga kui saame sellest teha lahuse, on seda parem alla juua,» lausus Kersti Teder.

Tihtipeale on ravimi toimeaine ise väga ebameeldiva maitsega. Siis aitab tabletil olev kattekiht halba maitset peita ja me ei tunne seda. «Samuti pannakse tabletile sageli kate, mis ei lahustu happelises keskkonnas, näiteks maos. Kate lahustub alles siis, kui tablett jõuab peensoolde, kus seedetrakti keskkond muutub aluselisemaks. Senikaua on tableti toimeaine happe eest ilusti kaitstud,» rääkis nooremlektor.

Kihisevad tabletid on sarnased lahustuvatele tablettidele. «Nende tehnoloogiline erisus on see, et kui lahustuv tablett tõesti lihtsalt lahustub ära, siis kihiseval tabletil on sees sellised abiained, mis tekitavad nagu soodaäädikareaktsiooni ehk eraldub gaas,» selgitas Kersti Teder.

Pikendatud toimega ja viivitatud vabanemisega ravimite põhimõte on vältida olukorda, et ravim hakkab kohe täies mahus tööle.

«Kui tavalise tableti neelame alla ja see hakkab kohe imenduma, siis pikendatud toimega tablettide imendumine algab küll kohe, kuid kogu toimeaine ei eraldu korraga, vaid väikeste portsjonite kaupa või ühtlase kiirusega. Viivitatud vabanemisega tabletid hakkavad toimima aga alles siis, kui ravim jõuab seedetraktis sinna, kus toimeainele on kõige parem koht. Siis vabastatakse see kõik korraga. Seda kasutatakse näiteks siis, kui ravimis olev toimeaine on maohappele tundlik,» kõneles Kersti Teder.

Biofarmaatsia nooremlektori sõnutsi tekib ravimivorme tänapäeval aina juurde. «Näiteks pikendava toimega tablette kasutakse sageli valuravis neil, kellel pole mitte lihtsalt pea- või seljavalu, mis tuleb ja läheb, vaid krooniline valu. Samuti on neist abi trauma korral,» ütles ta.

Kuidas tablette ja kapsleid manustada?