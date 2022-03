Vanemas eas kimbutava kopsuhaiguse algpõhjus võib peituda aastakümnete taga

Röntgenülesvõtted kopsudest. Pilt on illustreeriv.

Uuringutega on näidatud, et enneaegsusega seonduv kopsufunktsiooni puudulikkus võib püsida kuni kolmekümnendate eluaastateni. Vähe on andmeid sellest, kas enneaegsus seondub ka kopsufunktsiooni puudulikkusega ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) kujunemisega hilisemas elueas, vahendab Eesti arstide liidu ajakiri Eesti Arst.