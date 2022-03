Uus-Meremaa leevendab sel nädalal karme koroonapiiranguid

Ardern ütles, et piirangud tegevustele vabas õhus tühistatakse reede õhtul. See võimaldab korraldada spordivõistlusi ja kontserte piiramatu arvu inimestega.

«See ei ole lõpp, kuid mõnes mõttes on see ka uus algus,» ütles Ardern ajakirjanikele, lisades, et muudatustega tunnistatakse, et «Covid on siin, et jääda».