Oma ravim võib tekitada mürgistuse, kui seda võtta liiga palju

«Meile helistatakse sageli olukorras, kus eakas on võtnud ravimeid topelt, sest tal ununes, et oli juba võtnud. Mõnel juhul on niimoodi võetud lausa mitmekordne päevane kogus tablette. Selliste juhtumite välistamiseks tasub sisse seada kindel süsteem, mis aitaks ravimite võtmisel arvet pidada,» soovitas Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

«Ravimite topelt võtmisi juhtub nii eakatel iseseisvalt kui ka lähedase abiga. Näiteks juhtub, et kaks pereliiget annavad mõlemad eakale lähedasele ravimit, sest ei tea, et teine juba andis. Sellised juhtumid inimlikud eksimused, mida on aga õige käitumisega võimalik ennetada,» ütles Oder.

Ravimite topelt võtmise vältimiseks on mitmeid võimalusi – kalendrisse või muusse märkmikusse märke tegemine, ravimijaoturi kasutamine või erinevad nutirakendused. «Oluline on, et inimene leiaks endale sobiva süsteemi ja seda järjepidevalt kasutaks. Meie kogemusel on vähem muresid ravimijaoturite kasutajatel,» ütles Mare Oder.