Likvideerimisplaan nörritab arste: arenguid vähiravis on tagant tõuganud TAI, mitte ministeerium

Eksperdid kirjutavad, et TAI vähiregister on üks vanemaid vähiregistreid Euroopas, mis sisaldab usaldusväärseid andmeid alates 1968. aastast. Registri järjepidev teaduspõhine arendamine ja rahvusvahelistele nõuetele vastavate kvaliteetsete andmete olemasolu on saanud võimalikuks tänu registri tihedale koostööle TAI teadlastega.

«Oleme sügavalt mures, et registrite ja teadustöö lahutamisel kaotab Eesti võimaluse edaspidi osaleda üleeuroopalistes ja ülemaailmsetes võrdlusuuringutes, mis asetavad meie vähiravi tulemused rahvusvahelisse konteksti,» seisab pöördumises. «Ei saa jätta märkimata TAI rolli riikliku vähitõrje tegevuskava 2021–2030 koostamisel, mis on ilmekas näide TAI teadlaste otsesest panusest tervisepoliitika kujundamisse. Pärast eelmise vähistrateegia lõppemist 2015. aastal oli Eesti kaua ilma riikliku vähiplaanita. Kahjuks ei põhjustanud antud asjaolu sotsiaalministeeriumis kaugeltki sama palju muremõtteid, kui igapäevaselt vähipatsientide raviga tegelevatel kolleegidel.»

«TAI teadlaste koordineerimisel kulges tegevuskava väljatöötamine kiiresti ja sujuvalt, mida paraku ei saa öelda järgnenud rakendusplaani koostamise kohta, mis jäi sotsiaalministeeriumi ülesandeks,» märgitakse kirjas. «Juba üle aasta ajaga ei ole sotsiaalministeeriumi ametnikel rakendusplaan valminud, prioriteetide ja tähtaegade seadmisse ning vastutajate määramisse ei ole kaasatud töörühmade juhte ega eksperte. Ent hoolimata rakendusplaani puudumisest on TAI koostöös onkoloogidega juba ellu viinud rea tegevusi. Rõhutame, et suure osa vähitõrje tegevuskava tegevuste elluviimine on just nimelt tänase TAI pädevuses. Kindlalt saab öelda, et vähiraviga tegelevatele spetsialistidele on TAI olnud asendamatu partner ning üks väheseid ametkondi, kus saada tuge.»