Ravitoitu vajava lapse ema: paljud inimesed ei kujuta ettegi, kuidas toitumine võib lapse ja tema pere elu muuta

Üks selline laps on 10-aastane Nora-Liisa, kellel on diagnoositud tsüstiline fibroos ja astma. Ravimid on tema seisundit küll parandanud, kuid läbi aastate on lapsel olnud probleeme isutuse ja vähese söömisega, mis süvenes piirini, kus Nora-Liisa tundis alatasa väsimust ja külmatunnet. Laps pidi jääma kõrvale paljudest tegevustest ja veetma suurema osa ajast toas, puududes palju ka koolist.

«Oli päevi, kus ta ei jaksanud voodistki välja tulla või kui suutis end hommikul ikkagi koolibussile vedada, siis kippus koolis magama jääma ja pidi ikkagi koju tulema,» kirjeldab tollast olukorda Nora-Liisa ema Eneli, «kõige kriitilisemal perioodil kaalus laps kõigest 23 kg.»

Eelmise aasta jaanuaris paigaldati Nora-Liisale aga gastrostoom ehk kunstlikult rajatud ühendustee maost kõhu seinale, mille abil saab manustada toitu, ravimeid ja vedelikku inimesele, kes ei saa ise neelata. Nora-Liisa saab neelata küll, kuid ei suuda suu kaudu vajalikku kaloraaži tarbida, tänu gastrostoomile on laps aga juurde võtnud ja tema tervislik seisund paranenud.

10-aastane Nora-Liisa. Foto: Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond

«Juba paari kuu möödudes oli suuri muutusi märgata – kaal tõusis kolme kuuga peaaegu 10 kilogrammi ja Nora-Liisal endal on palju rohkem energiat ja jaksu. Kui varem ei jõudnud ta kehalise kasvatuse tunnis teistega sammu pidada või üldse kaasa lüüa, siis nüüd käib laps näitlemisringis, kunstikoolis, ujumis- ja mototrennis. Ta võib tundide viisi õues aega veeta ja tuppa tulemise põhjus on pigem igavus kui see, et tal hakkas külm. Äsja oli tegelikult esimene talv, kus Nora-Liisa ei kurtnud, et tal kogu aeg külm oleks, varem oli tal ka jahedamatel suvepäevadel alati külm.»

Nora-Liisa pere peab lapse praeguse kaalu hoidmise ning paremas tervises püsimise eest vastutavaks just ravitoitu: «Kuigi ravimid aitavad haigust kontrolli all hoida, siis ainult nendest ei piisa, et laps ka päriselt tervem ja energilisem oleks. Selles osas on ravitoidusegud meile ikkagi asendamatu tähtsusega. See on nii meile kui ka Nora-Liisale väga, väga palju juurde andnud – niipea, kui laps gastrostoomi sai ja tänu ravitoidule juurde hakkas võtma, paranes tema tervis ning Nora-Liisa ei ole pidanud haiguse süvenemise pärast enam haiglas viibima.»

Seoses gastrostoomi paigaldamisega oli pere esiti kõhklev, tunnistab Eneli: «Alguses tundus gastrostoomi panek hirmus, aga nüüd ei kahetse absoluutselt seda otsust ja ka Nora-Liisa on sellega nii ära harjunud, et see ei sega tema toimetamisi üldse. Oleks teadnud, et see talle nii hästi mõjub, oleks võinud selle teekonna juba varem ette võtta. Oleme aitajatele väga tänulikud, meil on läinud kohe päris hästi.»

Ravitoitu tuleb tarbida pidevalt