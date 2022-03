Harvardi teadlased nuputasid välja, kuidas võib hapnikupuudusest minutiga jagu saada

USA teaduste akadeemia ajakirjas avaldatud artiklis kirjeldab rühm oma uut seadet ja seda, kui hästi see töötas, kui seda testiti inimvere ja elusrottide verega.

Refraktaarne hüpokseemia on seisund, mis esineb mõnikord ventilaatorit kasutavatel patsientidel – see on tavaliselt tingitud ägedast respiratoorse distressi sündroomist. Vähem hapnikku liigub kopsudest vereringesse, põhjustades elundikahjustusi ja mõnikord surma. Praegune ravi hõlmab sageli kehavälist hapnikuga varustamise (ECMO) masina kasutamist. See eemaldab suurema osa patsiendi verest, eemaldab süsihappegaasi, lisab hapnikku ja pumpab selle seejärel tagasi patsiendi sisse. Kuna ventilaatorid võivad kopse kahjustada ja juurdepääs ECMO-masinatele on piiratud (ja nakkusoht on suur), töötasid teadlased välja uue masina, mis võib lisada hapnikku otse verre.

Uus masin juhib esmalt hapniku vedelasse lahusesse. See lahendus liigub läbi järjest väiksemate düüside seeria, vähendades vedelikus hapnikumullide suurust kuni mikronini. Teadlased märgivad, et mullid on väiksemad kui punased verelibled. Järgmisena saavad mullid lipiidmembraani katte, mis on sarnane teatud tüüpi looduslike rakumembraanidega. See hoiab ära toksilisuse ja väldib ka mullide kokkukleepumise. Seejärel süstitakse saadud lahus otse patsiendi vereringesse, kus lahustuvad lipiidid, vabastades hapniku vereringesse. Need on piisavalt väikesed, et ei blokeeri ühtegi veresoont.