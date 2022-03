9 märki, mis viitavad kroonilisele stressile

Teadlased on leidnud, et krooniline stress suurendab südamehaiguste, vähi ja vaimse tervise probleemide riski. Samuti vähendab see mälu võimekust, une kvaliteeti, keskendumisvõimet ja suurendab meeleoluhäirete riski.

Tavaline stress on üldjuhul seotud konkreetse olukorra, sündmuse või õnnetusega, kuid kui stress kestab pikemat aega, võib see mõjutada inimese tervist. Näiteks on leitud, et epideemiad, looduskatastroofid, protestid, kliimasoojenemine ja teised maailma mõjutavad sündmused suurendavad oluliselt kroonilise stressi riski, sest tegemist ei ole kiiresti lahendatavate probleemidega.