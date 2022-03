Ukraina sõjapõgenikest meedikud alustavad täna Confidos tööd

Esmaspäeval kirjutas Postimees, et meditsiinikeskus Confido kutsuti ministeeriumisse taas aru andma – seepärast, et kiirelt tööle värvatud põgenikest meedikutele makstakse vähem palka kui nende Eesti kolleegidele. Esimest korda nõuti firmalt aru seetõttu, et see lubas kõikidele koroonavaktsiini.

Töösuhte sõlmimise eelduseks on, et Ukraina sõja eest põgenenud on saanud Eestis ajutise kaitse. Meditsiinikeskuses toimus eelmisel nädalal infotund tööst huvitatud põgenikele, kellest kõik ei olnud veel ajutist kaitset taotlenud ja saanud. Tööleasumise soovi esitas siis 22 meditsiiniharidusega inimest. «Sarnaseid infotunde kordame veel ka lähinädalatel, kuigi on selge, et erameditsiiniettevõttena on meie võimekus põgenikele tööd pakkuda piiratud ja huviliste arv ületab selle mitu korda,» märkis Confido Meditsiinikeskuse personalijuht Piret Põldre-Vahur.