TAI: Eestis on hetkel aegade madalaim tuberkuloosi haigestunute määr

Euroopas registreeriti 2020. aastal 29. Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna riigis kokku 33 148 tuberkuloosijuhtu haigestumuskordajaga 7,3/100 000 inimese kohta. Eesti haigestumus 100 000 inimese kohta oli 2020. aastal 9,3/100 000 kohta kuid 2021.aastal juba (esialgsetel andmetel) 8,4/100 000 kohta.

Esialgsetel andmetel haigestus 2021. aastal Eestis tuberkuloosi 111 inimest. Kopsutuberkuloosi diagnoositi neist 96,4 protsendil. Kaks kolmandikku haigetest olid mehed, haigestunute keskmine vanus oli 54 aastat. 2021. aastal ühelgi lapsel tuberkuloosi ei diagnoositud.

«Eestis on kõrge ravimresistentsete haigusjuhtude osakaal – 20 protsenti kõigist uutest juhtudest. See on üks Euroopa kõrgemaid näitajaid. Kokku diagnoositi 23 ravimresistentset haigusjuhtu,» kommenteerib Tervise Arengu Instituudi (TAI) tuberkuloosiregistriosakonna juht Piret Viiklepp.

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangu kohaselt võib Covid-19 pandeemia tõttu tuberkuloosihaigete diagnoosimine hilineda. Olukorda Euroopas halvendab sõjaolukod Ukrainas, kus vene agressiooni tõttu on maalt lahkunud üle 3,3 miljoni sõjapõgeniku. Tuberkuloosi haigestumus Ukrainas on kordades kõrgem kui Eestis ja Euroopas ning ligi 25 protsendil kõigist registreeritud juhtudest on tegemist ravimresistentse tuberkuloosiga.

Riikides kuhu saabub palju põgenikke võib esineda raskusi tuberkuloosiravimite kättesaadavusega.

«Tuberkuloosi haiglaravi on Eestis tagatud kõigile seda vajavatele patsientidele, ambulatoorne tuberkuloosiravi on korraldatud paindlikult ja patsiendikeskselt, eelistades kaugvastuvõtte ja koduvisiite. Eestis on olemas võimalused tagamaks tuberkuloosiravi Ukraina põgenikele samadel tingimustel nagu oma inimestele,» kommenteeris Piret Viiklepp.

Kuigi tuberkuloos on tänapäeval ravitav, on siiski probleemiks selle hiline diagnoosimine. Seepärast on vajalik jagada jätkuvalt infot haiguse olemusest ning rõhutada varase diagnoosimise tähtsust. Tuberkuloosi haigestub 10 protsenti nakatunutest, neist pooled esimese kahe aasta jooksul ja teised kogu ülejäänud elu jooksul.